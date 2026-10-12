Силы ПВО за ночь сбили 151 беспилотник ВСУ над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 151 беспилотник Украины над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи, с 20:00 по московскому времени 11 октября до 08:00 12 октября, дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Дроны ликвидировали над Белгородской, Калужской, Брянской, Курской, Смоленской, Ростовской, Тверской, Ярославской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Крымом и Черным морем.

Утром 12 октября мэр столицы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО уничтожили 16 беспилотников в Московском регионе. На места падения обломков отправились сотрудники экстренных служб. Вчера днем мэр столицы сообщал о 23 БПЛА, ликвидированных на подлете к Москве.