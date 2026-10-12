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    Пушилин заявил о начале битвы за шахту «Добропольская» в ДНР

    Фото: РИА «Новости»

    Бои за шахту «Добропольская» начались в ДНР. Об этом в эфире программы ИС «Вести» рассказал глава республики Денис Пушилин.

    Основные усилия российской армии сконцентрированы на освобождении территории жилой застройки. Пока что противник сохраняет позиции на отдельных участках.

    «Группировка „Центр“ продолжила освобождение населенного пункта Доброполье. Противник еще упирается, но сейчас работа наших бойцов сконцентрирована на освобождении территории жилой застройки. Также наши подразделения выбивали противника с шахты „Добропольская“», — уточнил Пушилин.

    Ранее глава ДНР рассказал о бесчинствах ВСУ в Донбассе. По его словам, украинские бойцы при отступлении расстреливают мирных жителей или используют их в качестве живого щита.

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