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    ВС России в боях за Первомайское уничтожили почти два батальона ВСУ

    Начштаба Акциос: в боях за Первомайское ВСУ потеряли почти два батальона

    Фото: РИА «Новости»

    Российские военные при освобождении Первомайского в ДНР уничтожили почти два батальона украинских боевиков, несмотря на активное сопротивление противника. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник штаба 9-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии группировки «Центр» с позывным Акциос.

    «Противник задействовал в Первомайском такие подразделения, как 3-й батальон 425-го штурмового полка ВСУ „Скала“, а также один из батальонов 4-й бригады оперативного назначения национальной гвардии Украины. Большая часть сил противника, находящихся в Первомайском, была уничтожена», — сказал офицер.

    По его словам, незначительная часть украинских боевиков сбежала с позиций. ВС России сначала блокировали село силами беспилотных систем, бригады и артиллерии, а затем перерезали ВСУ снабжение и пополнение личного состава гарнизона. Все это происходило одновременно с освобождением Доброполья.

    Первомайское российские военные освободили 16 октября. В боях отличились бойцы подразделений группировки войск «Центр».

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