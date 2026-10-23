Начштаба Акциос: в боях за Первомайское ВСУ потеряли почти два батальона

Российские военные при освобождении Первомайского в ДНР уничтожили почти два батальона украинских боевиков, несмотря на активное сопротивление противника. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник штаба 9-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии группировки «Центр» с позывным Акциос.

«Противник задействовал в Первомайском такие подразделения, как 3-й батальон 425-го штурмового полка ВСУ „Скала“, а также один из батальонов 4-й бригады оперативного назначения национальной гвардии Украины. Большая часть сил противника, находящихся в Первомайском, была уничтожена», — сказал офицер.

По его словам, незначительная часть украинских боевиков сбежала с позиций. ВС России сначала блокировали село силами беспилотных систем, бригады и артиллерии, а затем перерезали ВСУ снабжение и пополнение личного состава гарнизона. Все это происходило одновременно с освобождением Доброполья.

Первомайское российские военные освободили 16 октября. В боях отличились бойцы подразделений группировки войск «Центр».