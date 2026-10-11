Боевики ВСУ способны применить химическое оружие в районах Славянска и Краматорска. Такое мнение в беседе с ТАСС озвучил сенатор от ДНР Александр Волошин.

По мнению парламентария, ВСУ могут попытаться оставить после себя «выжженную землю» на территориях ДНР, которые еще не перешли под контроль России.

«Особую тревогу вызывает ситуация вокруг Краматорска и Славянска, которые ближе к освобождению», — сказал он.

Волошин подчеркнул, что применение токсичных веществ нарушает международные обязательства и создает угрозу для мирного населения. Он призвал мировое сообщество принять меры для предотвращения возможной катастрофы.

В начале июля представитель России в ОЗХО Владимир Тарабрин призвал к реакции на доказательства о поставках из стран Запада на Украину токсичных веществ. По его словам, ВСУ используют их в зоне СВО.