Журналист из США назвал причины заключения контракта со спецназом «Ахмат»

Американец Кристофер Хелали рассказал, что побудило его заключить контракт со спецназом «Ахмат» Минобороны России. В беседе с РИА «Новости» он признался, что принял такое решение, так как восхищался их профессионализмом, дисциплиной и духом братства в подразделении.

По его словам, также он восхищается уважением бойцов к обеим религиям его семьи — православному христианству и исламу. Он добавил, что в феврале планировал присоединиться к штурмовому отряду диверсионно-разведывательного подразделения «Родня», созданного Захаром Прилепиным с товарищами в 2023 году. Тогда ему помешала травма лодыжки. Он не мог ходить почти два месяца из-за вертикального перелома малоберцовой кости.

«После шести месяцев восстановления я, наконец, смог вернуться к своим военным обязанностям. Таким образом, в сентябре я подал заявление о приеме в легендарное подразделение спецназа „Ахмат“», — рассказал журналист.

Ранее замначальника главного военно-политического управления ВС России командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что бывший американский морпех Хелали с позывным Вермонт успешно прошел курс подготовки и заключил контракт со спецназом «Ахмат». Еще раньше — в июне этого года — американец попросил президента России Владимира Путина о получении российского гражданства.