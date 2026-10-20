Журналист из США Кристофер Хелали заключил контракт со спецназом «Ахмат»

Американский журналист Кристофер Хелали заключил контракт со спецназом «Ахмат». Об этом сообщил замначальника главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в своем телеграм-канале .

«Бывший американский морпех Кристофер с позывным Вермонт успешно завершил курс подготовки и заключил военный контракт. Теперь он проходит службу в рядах непобедимых Вооруженных сил РФ и является бойцом легендарного спецназа „Ахмат“», — рассказал Алаудинов.

Ранее стало известно, что Кристофер Хелали направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о получении российского гражданства. До этого американский журналист рассказал о своей поездке в ЛНР, где он посетил место удара ВСУ по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске.