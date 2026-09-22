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    Щенок Джесси сбил дрон и спас бойцов в зоне СВО ценой жизни

    Фото: РИА «Новости»

    Щенок Джесси во время одной из атак бросился на оптоволоконный дрон в зоне СВО и сбил его. Питомец спас бойцов ценой собственной жизни, сообщили в соцсетях регионального отделения Народного фронта.

    Щенок появился у подразделения БПЛА в июле. По словам бойцов, это была бойкая малышка с завидным жизнелюбием. Она помогала военнослужащим вовремя укрываться от беспилотников.

    «Джесси была не просто собакой, а четвероногим бойцом и настоящим ангелом-хранителем. Ее лай не раз спасал жизни наших ребят», — рассказали в новосибирском отделении Народного фронта.

    В августе служебную собаку наградили за помощь бойцам СВО в Солнечногорске. Немецкая овчарка Альма с 2022 года сопровождала гуманитарные конвои и совершила много поездок в зону специальной военной операции.

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    Petrov Sergey/news.ru

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