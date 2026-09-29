Кот Василий предупреждал бойцов в зоне СВО об украинских обстрелах

Черный кот по кличке Василий, живший с бойцами в блиндаже, предупреждал их о начинающихся обстрелах. Об этом РИА «Новости» рассказал ветеран СВО Александр Сальников.

По его словам, животное обитало на перевалочной базе, военные его подкармливали. Со временем бойцы заметили необычную закономерность в поведении кота.

«Перед обстрелом он всегда уходил в самый дальний угол блиндажа. Проходило буквально три-пять минут, и начинали ложиться снаряды. Мы уже воспринимали это как сигнал и тоже уходили в укрытие», — пояснил Сальников.

После окончания обстрела Василий выходил из укрытия, вслед за ним возвращались и военнослужащие.

«Для нас это стало настоящей приметой. Кот нам помогал», — добавил ветеран.

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