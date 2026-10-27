360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Уроженец Украины получил 25 лет за покушение на чиновника в Курске

    Курянин Мазур получил 25 лет за попытку теракта по заказу Украины

    Фото: РИА «Новости»

    Власти приговорили курского предпринимателя Сергея Мазура к 25 годам лишения свободы. Он собирался убить чиновника по заказу украинской разведки, сообщило РИА «Новости».

    Сергей Мазур — уроженец Винницкой области. У мужчины есть российское гражданство. Два года назад предприниматель увидел объявление ГУР о подработке. Киевские спецслужбы предлагали за деньги фотографировать важные объекты в Курской области.

    Бизнесмен занимался этим несколько месяцев. Снимки он переправлял на Украину. Затем мужчина согласился и на более серьезное преступление, теракт.

    Как выяснило следствие, все инструменты злоумышленнику передали через тайник. Реализовать замысел Сергей Мазур не смог — за ним следили оперативники ФСБ. Предпринимателя задержали, когда он забирал детонаторы и взрывчатку.

    Срок в 25 лет лишения свободы 54-летний курянин получил по нескольким статьям. Его признали виновным не только в покушении на теракт, но и в государственной измене. Первые семь лет мужчина проведет в тюрьме.

    В июне 2026 года в Москве задержали еще одну подозреваемую в попытке теракта по заданию Украины.

    Читайте также

    Белгород подвергся массированной атаке БПЛА

    ВСУ прятались в домах мирных жителей в Доброполье

    Театральную программу ко Дню многодетной семьи провели в Люберцах

    Ветеран СВО в Люберцах создал роботов для помощи бойцам на передовой

    Над Воронежской областью уничтожили 18 беспилотников

    Обломки БПЛА рухнули на многоэтажку в Липецке

    Силы ПВО с полуночи отразили атаку 75 БПЛА ВСУ, летевших на Москву

    Крупную партию гуманитарной помощи собрали в Солнечногорске

    Комвзвода Рухлов эвакуировал одновременно 10 раненых боевых товарищей

    ВС России освободили Омельник в Запорожской области

    «Яндекс» опроверг сообщения о просроченной страховке дата-центров

    Герасимов доложил об уничтожении двухтысячной группировки ВСУ под Харьковом