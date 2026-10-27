Уроженец Украины получил 25 лет за покушение на чиновника в Курске

Курянин Мазур получил 25 лет за попытку теракта по заказу Украины

Власти приговорили курского предпринимателя Сергея Мазура к 25 годам лишения свободы. Он собирался убить чиновника по заказу украинской разведки, сообщило РИА «Новости» .

Сергей Мазур — уроженец Винницкой области. У мужчины есть российское гражданство. Два года назад предприниматель увидел объявление ГУР о подработке. Киевские спецслужбы предлагали за деньги фотографировать важные объекты в Курской области.

Бизнесмен занимался этим несколько месяцев. Снимки он переправлял на Украину. Затем мужчина согласился и на более серьезное преступление, теракт.

Как выяснило следствие, все инструменты злоумышленнику передали через тайник. Реализовать замысел Сергей Мазур не смог — за ним следили оперативники ФСБ. Предпринимателя задержали, когда он забирал детонаторы и взрывчатку.

Срок в 25 лет лишения свободы 54-летний курянин получил по нескольким статьям. Его признали виновным не только в покушении на теракт, но и в государственной измене. Первые семь лет мужчина проведет в тюрьме.

В июне 2026 года в Москве задержали еще одну подозреваемую в попытке теракта по заданию Украины.