Крупную партию гуманитарной помощи собрали в Солнечногорске

В Солнечногорске сформировали крупный груз для военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. В состав партии включили технические средства для выполнения боевых задач, предметы одежды, медицинские препараты и другие необходимые вещи.

Советник главы Солнечногорска Виктория Куракова рассказала, что военнослужащие находятся в разных подразделениях и выполняют задачи на нескольких направлениях. Поэтому при подготовке отправки постарались учесть различные потребности бойцов, собрав значительный объем помощи.

При содействии продюсера и композитора Вадима Цыганова удалось подготовить шесть генераторов, детекторы дронов, рации, «Булаты» и FPV-мониторы. Такое оснащение помогает повысить безопасность военнослужащих и эффективность их действий на передовой.

Генеральный директор «БАРСА Групп» Сергей Баринов предоставил обнаружители дронов, стретч-пленку, пакеты и другие предметы для повседневных нужд в полевых условиях. Кроме того, он передал усовершенствованный детектор дронов. Генеральный директор «АВ ТАУЭР» Сергей Виноградов также внес вклад, предоставив необходимое оборудование.

К сбору присоединились представители управления образования, учителя, родители и дети. Совместными усилиями они собрали спальные мешки, лекарства, продукты с длительным сроком хранения и термобелье, особенно актуальное перед наступлением холодного сезона.

Виктория Кириллова, мама бойца Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска Максима, передала значительное количество медикаментов и антидроновое одеяло для дополнительной защиты.

Помимо поддержки военнослужащих, внимание уделили их близким. Для вдов, женщин, чьи мужья считаются пропавшими без вести, а также других родственников и членов Ассоциации ветеранов СВО предприниматель Заире Маргоева подготовила осеннюю и зимнюю одежду, обувь и теплые пуховики.

«Для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, такая поддержка — еще одно подтверждение того, что они не одни. Наша командировка — это связь тыла и передовой. Она стала возможной благодаря неравнодушным людям, которые делают одно общее дело. Мы искренне благодарим всех, кто помогает: благотворителей, предпринимателей, педагогов, родителей, детей, волонтеров. Вместе мы сильнее, а победа будет за нами», — сказала Виктория Куракова.

Ассоциация ветеранов СВО Солнечногорска предоставляет психологическую и юридическую поддержку, помогает с реабилитацией, социальной адаптацией, оформлением льгот и поиском работы. Также организация содействует получению образования и повышению квалификации, проводит совместные досуговые мероприятия, праздники и мастер-классы. Ассоциация находится по адресу: улица Красная, дом 22А, первый этаж.