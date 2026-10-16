«Яндекс» опроверг сообщения о просроченной страховке дата-центров

Сообщения о непродленной страховке дата-центров «Яндекса» не соответствуют действительности. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Информация не соответствует действительности. Мы используем различные виды страхования для защиты активов и управления рисками», — отметили в «Яндексе».

В компании уточнили, что не намерены раскрывать детали страхового покрытия и условия договоров.

С начала октября беспилотники ВСУ трижды атаковать центры обработки данных «Яндекса» в Рязанской, Калужской и Владимирской областях. В ряде сервисов после этого начались сбои. Компания переносит данные на резервные площадки и восстанавливает работу служб, а оплату за некоторые услуги отменила до конца месяца.