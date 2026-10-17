Герасимов доложил об уничтожении двухтысячной группировки ВСУ под Харьковом

Российские военные уничтожили группировку ВСУ численностью около двух тысяч в «котле» под Харьковом. Об этом глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину на совещании во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск, его процитировала пресс-служба Кремля.

«Полностью завершено уничтожение двухтысячной группировки противника, окруженной в северо-восточной части Харьковской области», — сообщил Герасимов.

Верховный главнокомандующий высоко оценил уровень проведения операции и действия личного состава.

«Это все-таки не рядовое событие, имея в виду последующую ликвидацию противника на этой территории, это все-таки успех. Поздравляю», — прокомментировал Путин.

Также глава Генштаба рассказал на совещании о продвижении в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Группировка войск «Север» продолжает выполнять задачу по расширению полосы безопасности, уточнил он.