В Москве задержали подозреваемую в попытке теракта по заданию Украины

В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 30-летнюю женщину, которая пыталась совершить теракт против сотрудника органов безопасности. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.

«Пресечена деятельность гражданки России 1996 года рождения, причастной к подготовке террористического акта по заданию украинских спецслужб», — заявили в ЦОС ФСБ.

Злоумышленницу задержали, когда она закладывала СВУ под автомобиль одного из сотрудников органов безопасности. Подозреваемая с помощью мессенджеров установила контакт с украинским куратором и заявила ему, что готова участвовать в террористической деятельности. В обмен она хотела получить содействие в выезде в одну из стран Европейского союза.

Ранее силовики задержали в Санкт-Петербурге 21-летнего россиянина. По заданию спецслужб Украины молодой человек собирал данные о сотрудниках оборонных предприятий.