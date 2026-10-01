Удостоверения новым членам Ассоциации ветеранов СВО вручили в Воскресенске

Глава Воскресенска Алексей Малкин и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура 1 октября вручили удостоверения новым членам организации. Также наградили детей бойцов спецоперации за победу в художественном фестивале «Мой папа — Герой».

Алексей Малкин поздравил новых членов Ассоциации ветеранов СВО.

«Для каждого из них это важный шаг — теперь они официально часть большого братства людей, прошедших через серьезные испытания, готовых поддержать друг друга и протянуть руку помощи в любой ситуации. Ассоциация объединяет ветеранов и участников специальной военной операции, чтобы каждый чувствовал поддержку и не оставался один на один с трудностями», — отметил Алексей Малкин.

За победу в художественном фестивале и участие в выставке «Мой папа — Герой» в Государственной Думе ребята получили дипломы Ассоциации ветеранов СВО Московской области.

«Мы делаем все возможное, чтобы окружить наших защитников заботой и вниманием, помогая им адаптироваться к мирной жизни после службы. И очень важно, что рядом с ними растет достойное поколение, которое гордится своими героями», — подчеркнул глава округа.