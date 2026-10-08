Российские войска ликвидировали крупный пункт временной дислокации наемников ВСУ из Колумбии в Харьковской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В Дергачах уничтожили крупный ПВД колумбийских наемников из состава 23-го отдельного штурмового полка Нацгвардии, переброшенных из Киева», — отметил он.

Минобороны неоднократно докладывало об уничтожении наемников из Грузии, Колумбии, Великобритании, Польши и других государств. В ведомстве подчеркивали, что киевский режим использует иностранцев как пушечное мясо.

Ранее стало известно, что в Харьков прибыл отряд наемников из Эквадора. Командование ВСУ планирует задействовать боевиков для проведения контратак в районе Казачьей Лопани и Гоптовки. До этого на Купянском направлении опознали останки 10 колумбийских наемников из бригады «Хартия».