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    «Яндекс» частично восстановил сервисы после атаки на дата-центр

    Фото: РИА «Новости»

    «Яндекс» начал постепенно восстанавливать работу своих сервисов после сбоя. Об этом сообщила пресс-служба компании.

    По данным компании, частично стали доступны «Алиса», «Поиск», «Яндекс Карты», «Такси», «Почта» и другие сервисы. При этом часть их функций пока не работает.

    «Инженеры в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуется больше всего людей», — заявили в пресс-службе.

    Там добавили, что специалисты продолжают работу, чтобы все сервисы заработали в полном объеме во всех регионах.

    Утром в воскресенье «Яндекс» сообщил об атаке БПЛА на дата-центр во Владимире. В результате повреждения получила инфраструктура, работа ЦОД полностью остановилась.

    В работе «Яндекс Go» случился масштабный сбой. Пользователи не могли вызвать себе такси и заказать еду.

    В минувшую пятницу беспилотники ВСУ атаковали еще один дата-центр «Яндекса» в Калуге. В результате несколько его модулей вышли из строя.

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