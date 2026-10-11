«Яндекс» частично восстановил сервисы после атаки на дата-центр

«Яндекс» начал постепенно восстанавливать работу своих сервисов после сбоя. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По данным компании, частично стали доступны «Алиса», «Поиск», «Яндекс Карты», «Такси», «Почта» и другие сервисы. При этом часть их функций пока не работает.

«Инженеры в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуется больше всего людей», — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что специалисты продолжают работу, чтобы все сервисы заработали в полном объеме во всех регионах.

Утром в воскресенье «Яндекс» сообщил об атаке БПЛА на дата-центр во Владимире. В результате повреждения получила инфраструктура, работа ЦОД полностью остановилась.

В работе «Яндекс Go» случился масштабный сбой. Пользователи не могли вызвать себе такси и заказать еду.

В минувшую пятницу беспилотники ВСУ атаковали еще один дата-центр «Яндекса» в Калуге. В результате несколько его модулей вышли из строя.