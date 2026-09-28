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    Песков заявил, что Украине придется «заплатить цену» за удары по России

    Nikolay Gyngazov/
    Фото: Nikolay Gyngazov//www.globallookpress.com

    Украина продолжает платить за недавние атаки на Россию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

    «Безусловно, <… > Украине придется заплатить цену за те действия, которые имели место в последние месяцы. Сейчас это и происходит», — отметил Песков.

    Он напомнил, что такую же позицию ранее высказал глава России Владимир Путин. Представитель Кремля добавил, что армия продолжает спецоперацию и последовательно наносит удары по военным целям противника.

    Он назвал исчерпывающим заявление президента о позиции Москвы по предложениям насчет урегулирования конфликта. Национальные интересы России состоят в обеспечении безопасности.

    Ранее Путин заявил, что предложения Украины о перемирии остаются на столе. Но после массированного налета во время выборов и других террористических атак Москва будет думать, как стоит действовать, исходя из национальных интересов.

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