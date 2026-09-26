Украинские власти подняли вопрос о перемирии по нескольким направлениям, включая энергетическое. Об этом президент России Владимир Путин заявил журналистам, сообщило РИА «Новости» .

«Судя по всему, ответные действия российских вооруженных сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии по нескольким направлениям», — сказал глава государства.

Киев готов не обстреливать российские нефтеперерабатывающие заводы, а также взаимно прекратить удары, организовав воздушное перемирие. Путин пояснил, что Украина начала активно поднимать этот вопрос из-за разрушительных атак российской армии.

Ранее Путин заявил, что Украина не нашла способ, как противодействовать российским «Гераням».