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    Украина запросила перемирие по нескольким направлениям — Путин

    Путин: Киев запросил перемирие по воздушному и энергетическому направлениям

    Фото: РИА «Новости»

    Украинские власти подняли вопрос о перемирии по нескольким направлениям, включая энергетическое. Об этом президент России Владимир Путин заявил журналистам, сообщило РИА «Новости».

    «Судя по всему, ответные действия российских вооруженных сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии по нескольким направлениям», — сказал глава государства.

    Киев готов не обстреливать российские нефтеперерабатывающие заводы, а также взаимно прекратить удары, организовав воздушное перемирие. Путин пояснил, что Украина начала активно поднимать этот вопрос из-за разрушительных атак российской армии.

    Ранее Путин заявил, что Украина не нашла способ, как противодействовать российским «Гераням».

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