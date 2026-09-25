Путин заявил об отсутствии у России планов воевать с Европой

Путин: у России не было планов и оснований для войны с Европой

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не готовилась к боевым действиям с европейскими странами. Он назвал заявления об угрозе со стороны России провокацией. Об этом глава государства сообщил журналистам на XII Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

Путин отметил, что в Европе неоднократно заявляли об ожидании российского нападения и необходимости готовиться к войне. Он подчеркнул, что у России не было таких намерений.

«Многие в Европе говорят о том, что ждут нападения со стороны Российской Федерации, и поэтому должны сами готовиться к боевым действиям, к войне с Россией. Я хочу еще раз подчеркнуть: мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой. У нас нет таких планов. И нет оснований, что самое главное», — сказал Путин журналистам.

Президент назвал европейские заявления о возможной угрозе со стороны России целенаправленным раздуванием ситуации и провокацией.

Он также связал нагнетание обстановки с попытками сохранить Украину в качестве инструмента борьбы с Россией и затормозить развитие страны.

«Со стороны европейских стран это, безусловно, целенаправленное раздувание ситуации и провокация», — сказал Путин.

Поводом для комментария стали слова министра оборон на лекции в Тартуском университете. Он заявил, что с экономической точки зрения Эстонии было бы выгоднее первой атаковать Россию.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил слова Путина о том, что возможный конфликт между Россией и Европой будет отличаться от прежних войн и окажется очень коротким.