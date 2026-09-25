Песков заявил, что переговоры России, Украины и США могут пройти в ближайшее время

Песков: переговоры России, Украины и США могут пройти в ближайшее время

Трехсторонние переговоры России, США и Украины могут состояться в ближайшее время, но конкретики пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 25 сентября, его слова привел «Коммерсант» .

Представитель Кремля также отметил, что возможность встречи обсуждали российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.

«Такое обсуждение имело место. Говорили о том, что в ближайшей перспективе такая встреча может состояться. Это было во время последнего телефонного разговора Путина и Трампа. Пока больше конкретики я вам какой-то представить не могу», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что контакты с американскими переговорщиками поддерживает спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, который отвечает за потенциальное сотрудничестве двух стран в сфере экономики. Но пока говорить о результатах его поездки в США рано.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что страна не остановит спецоперацию на время переговоров. Он добавил, что Россия научена горьким опытом и не будет делать пауз.