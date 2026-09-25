Переговоры с Украиной и угрозы Европы. Главные заявления Путина в Петербурге

Возобновление переговоров с Украиной осталось возможным, но Россия примет решение с учетом последних атак на свою территорию. Об этом на встрече с журналистами в Санкт-Петербурге заявил президент РФ Владимир Путин. Также глава государства высказался о росте антироссийских настроений в Европе и возможном участии в саммите АТЭС. Главные заявления лидера страны — в материале 360.ru.

Что будет с переговорами с Украиной

Путин заявил, что остановившая процесс в Стамбуле украинская сторона за пару недель до выборов выступила с инициативой возобновить переговорный процесс. «Мы сказали, что до выборов в Государственную думу переговоры вряд ли возможны, а после этого мы будем готовы возобновить контакты. Но что произошло за последнее время — тоже всем хорошо известно. В ночь с 19 на 20, то есть в основной день голосования, была предпринята попытка массированного удара по Москве. Свыше 1600 беспилотников вошли практически в московскую зону», — отметил глава государства. Он добавил, что под удары попали избирательные участки в других регионах. В ходе одной из атак была практически разрушена школа, где размещался участок для голосования.

«Начали осуществлять атаки на жилые дома председателей территориальных избирательных комиссий. В одном случае председатель была ранена, муж ранен, ребенок ранен. А в другом случае, к сожалению, дело дошло до трагедии, и вы знаете об этом. Председатель территориальной избирательной комиссии погибла», — заявил президент России.

Фото: РИА «Новости»

Глава государства напомнил журналистам, что во время Петербургского экономического форума украинские власти также пытались нанести удары по городу, когда туда прибыли международные делегации. «Они хотели кого напугать? Нас или наших гостей? Люди, которые работают с Россией, вряд ли чего-то испугаются и куда-то побегут. Никто никуда не убежал, мы провели этот форум до конца», — подчеркнул Путин. Президент добавил, что после объявления «сорокадневной операции» под удар попали нефтеперерабатывающие заводы. «Кроме этого, пытались организовать морскую блокаду нашего Черноморского побережья. Они повредили свыше 100 кораблей, 100 судов — причем и российских, и тех, которые ходили под иностранным флагом. Мы это все восстановили», — сказал Путин. Он уточнил, что под удары также попали гражданские объекты — склады маркетплейсов Wildberries и Ozon. После этого российские военные начали наносить ответные удары. «Ответные действия российских вооруженных сил оказались настолько чувствительными для противника, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии по нескольким направлениям», — заявил президент.

Он пояснил, что речь идет о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам, остановке воздушных атак и прекращении блокады Черноморского побережья.

Но это они все начали! По каждой позиции они везде начали. Это игрушки, что ли? Это детские игры, что ли?

«Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшат для них положение», — заявил президент России. Путин добавил, что предложения о так называемом перемирии и возобновлении переговоров остаются на столе. «Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать, исходя из интересов Российской Федерации», — сказал он.

Планирует ли Россия воевать с Европой

Россия не собирается вступать в вооруженный конфликт с европейскими странами. Об этом Владимир Путин заявил, отвечая на вопрос журналиста о высказываниях эстонского военного руководства, и назвал подобные заявления провокацией. Он напомнил, что многие европейские политики неоднократно говорили, что ждут нападения со стороны России и поэтому должны сами готовиться к боевым действиям.

«Я хочу еще раз подчеркнуть: мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой. У нас нет таких планов. И нет оснований, что самое главное. Нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой. Чего бы кто ни говорил. В том числе из прибалтийских государств», — сказал президент.

Фото: РИА «Новости»

Глава государства также затронул положение русскоязычного населения в странах Балтии. Он подчеркнул, что Москва намерена добиваться защиты прав соотечественников исключительно международно-правовыми средствами. «То, что они напридумывали „негражданство“, — это все выдумки в странах Прибалтики. Это не граждане, не иностранцы, не бипатриды, это „неграждане“. Это чушь, но это чушь, которая является фактом международной жизни на протяжении не одного года. Мы будем продолжать и дальше бороться за права наших соотечественников, но в международно-правовом поле», — пообещал Путин. По мнению президента, заявления о возможном нападении России позволяют европейским политикам объяснять своим гражданам дальнейшее финансирование Украины.

«Нагнетание со стороны определенных кругов, настроенных агрессивно, можно объяснить только одним: они хотят и дальше использовать Украину и украинцев как пушечное мясо, а Украину как государство — в качестве инструмента борьбы с Россией, для того чтобы не допустить нашего развития, ограничить его, затормозить движение России вперед», — добавил глава государства.

Для того чтобы вкладывать и дальше деньги в это абсолютно агрессивное поведение и объяснить своим гражданам, почему они это делают, они пытаются обмануть граждан европейских стран тезисом о том, что Россия сама якобы собирается на кого-то нападать. Это полный бред.

Отдельно Путин прокомментировал приведенные журналистом слова эстонского военного руководства о возможном нападении на Россию.

Это тот случай, знаете, когда у нас в шутку говорят: «Цирк уехал, а клоуны остались». Это клоунада политическая.

«Народное население Эстонии — это, по-моему, миллион 300 тысяч человек. А российская армия… Только российская армия — я не говорю про население Российской Федерации — миллион 535 тысяч. А миллион 300 — это граждане Эстонии, причем это и младенцы, и люди пожилого возраста. Ясно, что это полная чушь, полный бред. Но, к сожалению, с такими людьми нам приходится иметь дело сегодня в Западной Европе», — заключил президент.

Что Путин сказал о переговорах США и Китая

Россия приветствует переговоры между США и Китаем, поскольку договоренности двух крупнейших экономик мира могут повлиять на международную торговлю. Об этом Владимир Путин заявил, отвечая на вопрос журналиста о встрече американского президента с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Ревность — это из другой совершенно области, гуманитарного характера, отношений между мужчиной и женщиной. В международной политике такие категории, я думаю, не используют. Мы приветствуем переговоры между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой», — сказал глава государства.

Фото: РИА «Новости»

Президент пояснил, что результаты переговоров Вашингтона и Пекина имеют значение не только для двух стран, но и для всей мировой экономики, включая российскую. «Это две крупнейшие экономики в мире. И в зависимости от того, как они договорятся по спорным вопросам, которые складываются из-за нелегитимных санкций со стороны США, в зависимости от того, как и какие договоренности будут достигнуты, это будет влиять и на всю мировую экономику, и на нашу экономику», — подчеркнул Путин. Он напомнил, что, по его словам, экономические отношения России и США практически сведены к нулю, тогда как товарооборот с Китаем достиг 240 миллиардов долларов и продолжает расти. «Кроме того, у нас есть очень важные и для нас, и для Китайской Народной Республики направления дальнейшего развития. И конечно, это имеет значение, как складываются международные экономические отношения в целом. Поэтому любые договоренности позитивного характера между Китаем и США мы приветствуем», — добавил президент.

Поедет ли Путин на саммит АТЭС в Китай

Путин получил приглашение на саммит АТЭС в Китае и настроен принять в нем участие. Однако окончательное решение президент примет с учетом ситуации внутри России.

Фото: РИА «Новости»

«Надо определиться еще окончательно. Все будет зависеть от ситуации в стране. Я всегда при решении вопроса о том, принимать или не принимать участие в каком-либо международном мероприятии, исхожу из ситуации, которая складывается внутри Российской Федерации», — заявил глава государства.