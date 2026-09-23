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    Песков заявил об отсутствии предпосылок выхода на мирные переговоры по Украине

    Песков: Украина продолжает террор, нет предпосылок выхода на мирные переговоры

    Фото: РИА «Новости»

    Украинская сторона не прекращает террор, и оснований выхода на мирный диалог нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС.

    «Киевский режим продолжает свою достаточно террористическую активность. Пока никаких предпосылок для выхода переговоров на мирный трек нет», — сказал Песков.

    При этом представитель Кремля подчеркнул, что позиция России по вопросу мирного процесса осталась прежней. Москва, несмотря на сложившиеся обстоятельства, сохранила готовность к поиску урегулирования и переговорам на высшем уровне.

    Также Песков заявил, что переговоры между российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским могут пройти только в Москве и с учетом всех гарантий безопасности.

    Он отметил, что если глава киевского режима хочет контактов, то может приехать в столицу. Гарантии безопасности ему предоставят. Кроме того, Зеленский «прекрасно знает, какие решения нужно принять».

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