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    Солдат ВСУ заснул на посту и пропустил российских бойцов к блиндажу

    Фото: РИА «Новости»

    Пленный солдат ВСУ Михаил Скляр рассказал, что его напарник уснул на посту в блиндаже, пропустив появление российских военных. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    Бойцы группировки войск «Запад» пленили Скляра в Харьковской области. Украинский военнопленный рассказал, что они с напарником по очереди дежурили. Когда его смена закончилась, он разбудил напарника, а сам пошел спать.

    «Потом просыпаюсь, смотрю, он рядом со мной спит. И слышу голоса возле входа в блиндаж. Мужики крикнули: „Мужики, сдавайтесь, или мы сейчас закинем вам туда две гранаты“», — сказал пленный ВСУ.

    По его словам, бойцы ВС России потребовали, чтобы они с напарником сложили оружие и сдали средства связи. После этого их пленили.

    Ранее штурмовик Дмитрий Осколкин пленил двух солдат ВСУ во время штурма украинских укреплений. Сначала он забросал гранатами пулеметное гнездо противника, а потом ворвался в опорник и заставил сдаться боевиков.

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