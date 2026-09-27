Солдат ВСУ заснул на посту и пропустил российских бойцов к блиндажу

Пленный солдат ВСУ Михаил Скляр рассказал, что его напарник уснул на посту в блиндаже, пропустив появление российских военных. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Бойцы группировки войск «Запад» пленили Скляра в Харьковской области. Украинский военнопленный рассказал, что они с напарником по очереди дежурили. Когда его смена закончилась, он разбудил напарника, а сам пошел спать.

«Потом просыпаюсь, смотрю, он рядом со мной спит. И слышу голоса возле входа в блиндаж. Мужики крикнули: „Мужики, сдавайтесь, или мы сейчас закинем вам туда две гранаты“», — сказал пленный ВСУ.

По его словам, бойцы ВС России потребовали, чтобы они с напарником сложили оружие и сдали средства связи. После этого их пленили.

Ранее штурмовик Дмитрий Осколкин пленил двух солдат ВСУ во время штурма украинских укреплений. Сначала он забросал гранатами пулеметное гнездо противника, а потом ворвался в опорник и заставил сдаться боевиков.