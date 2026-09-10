В Харьковской области раскрыли состав группировки ВСУ, оказавшейся в котле

Основу украинской группировки в Волчанском котле составили механизированные бригады и пограничники. Об этом заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк рассказал в беседе с ТАСС .

Он уточнил, что крупных подразделений иностранных граждан в окружении нет. По словам замглавы ВГА, группировку в основном составляют украинские военнослужащие с разной мотивацией — от тех, кого отправили в район боевых действий, до продолжавших сопротивление из-за страха или приказа.

«Реальный контингент в котле смешанный, однако ядро — механизированные бригады и пограничники. <…> Националистические и штурмовые группы кидали сюда как затычки и заградотряды — это мы фиксировали еще до полного смыкания, это не решило ситуацию», — сказал Лисняк.

Ранее российские войска начали зачистку окруженной группировки ВСУ в районе Волчанска в Харьковской области. Многие украинские военнослужащие сдаются в плен, а другие пытаются покинуть район по лесополосам, бросая технику и вооружение.