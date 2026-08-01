«Отправили на убой». Пленный ВСУ рассказал о службе в батальоне «Скала»

Пленный военнослужащий 425-го отдельного штурмового батальона ВСУ «Скала» Василий Иванченко рассказал, что в подразделение забирали больных, инвалидов и стариков, бросая их потом как «пушечное мясо» на передовую. Видео опубликовала пресс-служба Минобороны России.

Пленный заявил, что впервые дезертировал в 2024 году. Его поймали, отвезли в военкомат, где сразу оформили и отвезли в неизвестном направлении.

«В итоге мы оказались в „Скале“. Там были пожилые граждане, их тоже заставляли работать, металлолом на себе тащить», — сказал он.

Во двор пускали под охраной, чтобы что-то разгрузить, не давали отдыхать. Солдат держали в неведении, не говорили, какие задачи им предстоит выполнять. Перед отправкой на передовую им выдали рации, посадили в «броневик» и отвезли далеко от села, где группу сразу поймали российские военные.

Ранее пленный боец 78-й бригады ВСУ Сергей Халковский рассказал, что остался в живых благодаря инструктажу российских военных. Колонка БПЛА передавала ему голосовые инструкции.