«Отправили на убой». Пленный ВСУ рассказал о службе в батальоне «Скала»
Пленный ВСУ: в батальон «Скала» набирали инвалидов, дезертиров и стариков
Пленный военнослужащий 425-го отдельного штурмового батальона ВСУ «Скала» Василий Иванченко рассказал, что в подразделение забирали больных, инвалидов и стариков, бросая их потом как «пушечное мясо» на передовую. Видео опубликовала пресс-служба Минобороны России.
Пленный заявил, что впервые дезертировал в 2024 году. Его поймали, отвезли в военкомат, где сразу оформили и отвезли в неизвестном направлении.
«В итоге мы оказались в „Скале“. Там были пожилые граждане, их тоже заставляли работать, металлолом на себе тащить», — сказал он.
Во двор пускали под охраной, чтобы что-то разгрузить, не давали отдыхать. Солдат держали в неведении, не говорили, какие задачи им предстоит выполнять. Перед отправкой на передовую им выдали рации, посадили в «броневик» и отвезли далеко от села, где группу сразу поймали российские военные.
Ранее пленный боец 78-й бригады ВСУ Сергей Халковский рассказал, что остался в живых благодаря инструктажу российских военных. Колонка БПЛА передавала ему голосовые инструкции.