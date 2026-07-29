Пленный ВСУ отказался от обмена, чтобы остаться в России

Украинский военнопленный из Константиновки Александр Карин отказался от возможного обмена и захотел остаться в России. Об этом он заявил ТАСС .

Пленный ВСУ рассказал, что сам согласился перейти в Россию. По его словам, его мать из Красноярского края. Отец и бабушка тоже из России, а тетя сейчас живет на российской земле.

«Если меня обменяют, то отправят обратно воевать против вас, либо меня убьют свои же», — сказал Карин.

До этого боевики 425-го полка ВСУ «Скала» Евгений Мосин и Сергей Столярский, взятые в плен в Константиновке, поблагодарили российских военных за то, что они оставили их в живых.

Ранее в Донецкой Народной Республике российские военнослужащие во время боев за Белицкое взяли в плен двух боевиков ВСУ. Вражеские солдаты переоделись в форму ВС России. Диверсанты пытались проникнуть на контролируемые российскими войсками участки.