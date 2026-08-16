ТАСС: снайперы ВСУ убили пожелавших сдаться в плен солдат в Харьковской области

Жертвами снайперов ВСУ стали двое солдат из заградительного отряда, пожелавших сложить оружие перед очередным штурмом села Кудиевка в Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что украинские боевики казнили сослуживцев при попытке сдачи в плен.

«С высокой долей вероятности это были заградительные отряды из групп ССО (Сил специальных операций), переброшенных противником на данный участок», — заявил источник.

Он добавил, что выбитые из Кудиевки украинские боевики в попытке вернуть контроль над селом отправили туда штурмовую группу 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, которую уничтожил комплексный огонь российских войск.

Министерство обороны России в воскресенье, 16 августа, сообщило об освобождении села Кудиевка Харьковской области бойцами группировки войск «Север». В Донецкой Народной Республике под контроль Южной группировки перешло село Першомарьевка.