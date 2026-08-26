Пленный солдат ВСУ указал российским морпехам место запуска «Бабы-Яги»
РИА «Новости»: пленный солдат ВСУ помог россиянам уничтожить базу «Бабы-Яги»
Российские морские пехотинцы уничтожили точку взлета тяжелых беспилотников «Баба-Яга» на Добропольском направлении. Военнослужащий с позывным Кабан рассказал об этом РИА «Новости».
Заместитель командира второго батальона 177-го гвардейского полка морской пехоты сообщил, что бойцы взяли в плен украинского военнослужащего во время выполнения боевой задачи.
«После получения от него информации о предполагаемом месте запуска тяжелых беспилотников эти данные были переданы для дальнейшего уничтожения», — рассказал Кабан.
Боец отметил, что после удара активность тяжелых беспилотников на этом участке фронта временно снизилась.
Ранее российский военнослужащий с позывным Тута, удостоенный звания Героя России, провел шесть дней в тылу противника и сумел избежать атаки украинского беспилотника.