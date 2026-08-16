Стрелок Седой: три боевика ВСУ приняли камень за гранату и сдались в плен

В Запорожской области российские военные заставили сдаться в плен боевиков ВСУ, бросив им в окно камень под видом гранаты. Об этом РИА «Новости» рассказал стрелок группировки войск «Восток» с позывным Седой.

«Закинули камень в окно. Крикнули: „Граната!“ Они выпрыгнули, а там была не граната, а просто камень», — сказал боец.

Седой добавил, что три солдата ВСУ выбрались через окно и сдались в плен. Четвертый попытался сбежать через дверь, но его уничтожили.

Другой стрелок с позывным Ангел рассказал, как вместе с сослуживцами пленил двух заблудившихся боевиков ВСУ. По его словам, они просто свернули не туда и вышли на российские позиции, причем осознали свою ошибку после того, как попросили сигарет. Бежать было уже поздно и они сложили оружие.

Ранее российские силовики рассказали, как в одном из киевских госпиталей сотрудники СБУ до смерти запытали электричеством освобожденного при обмене военнопленными украинца. После этого медики указали официальной причиной его смерти онкозаболевание.