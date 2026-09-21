Рядовой в одиночку скрутил двух боевиков ВСУ
Рядовой ВС России Осколкин пленил двоих военных ВСУ при штурме опорного пункта
Российский штурмовик Дмитрий Осколкин отличился при атаке на украинское укрепление. Он пленил двух солдат ВСУ, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны России.
Боец действовал в составе штурмового отряда. Ему удалось незаметно подобраться к укрепленному блиндажу, где находились украинские военные.
Оказавшись у цели, он забросал ручными гранатами пулеметное гнездо, которое мешало продвижению всей группы.
После детонации гранат рядовой Осколкин ворвался на опорный пункт. Он заставил сдаться в плен двоих уцелевших украинских военнослужащих.
Без давления пулемета российские бойцы сумели занять более выгодный рубеж. На допросе пленные раскрыли важную информацию о количестве войск и размещении соседних сил ВСУ.
Ранее российский сержант спас груз от украинского дрона-камикадзе.