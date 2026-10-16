Силы ПВО за час сбили 37 БПЛА, летевших на Москву

Российские силы противовоздушной обороны вечером в четверг, 15 октября, нейтрализовали более 30 украинских беспилотников. Аппараты двигались к Москве, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в телеграм-канале .

В 23:17 глава Москвы отчитался о первой десятке уничтоженных на подлете к столице беспилотниках. Меньше чем через полчаса ПВО сбили еще 11 БПЛА ВСУ.

Системы ПВО Минобороны снова сработали в 23:15. На этот раз военные нейтрализовали 16 украинских беспилотных аппаратов. К местам падения обломков беспилотников прибыли специалисты экстренных служб.

В ночь на четверг, 15 октября, над Россией сбили 166 БПЛА.