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    Силы ПВО за час сбили 37 БПЛА, летевших на Москву

    Фото: РИА «Новости»

    Российские силы противовоздушной обороны вечером в четверг, 15 октября, нейтрализовали более 30 украинских беспилотников. Аппараты двигались к Москве, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

    В 23:17 глава Москвы отчитался о первой десятке уничтоженных на подлете к столице беспилотниках. Меньше чем через полчаса ПВО сбили еще 11 БПЛА ВСУ.

    Системы ПВО Минобороны снова сработали в 23:15. На этот раз военные нейтрализовали 16 украинских беспилотных аппаратов. К местам падения обломков беспилотников прибыли специалисты экстренных служб.

    В ночь на четверг, 15 октября, над Россией сбили 166 БПЛА.

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