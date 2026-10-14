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    За ночь артиллеристы «Севера» уничтожили 19 пунктов управления БПЛА ВСУ

    Фото: РИА «Новости»

    За ночь российские артиллеристы ликвидировали украинскую станцию радиоэлектронной разведки «Пластун», склад боеприпасов и 19 пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные группировки войск «Север».

    Кроме того, еще ликвидировали 65 украинских боевиков и семь высокопроходимых машин ВСУ.

    «При взаимодействии с операторами войск беспилотных систем всего в течение ночи было выполнено свыше 200 огневых задач», — заявил источник журналистов.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские силы за сутки освободили 286 зданий, в том числе производственные сооружения, во время боев за Доброполье в Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ на этом участке за сутки составили до 65 военнослужащих.

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