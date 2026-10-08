Участникам СВО передали 10 тонн картофеля из Люберец

Научное учреждение отправило 10 тонн картофеля для участников специальной военной операции. Федеральный исследовательский центр картофеля имени А. Г. Лорха занимается научной работой в сфере картофелеводства.

Управление по работе с ветеранами СВО администрации округа совместно с Центром поддержки участников СВО и их семей и командой волонтеров «Братские сердца» организовало погрузку и транспортировку картофеля.

«Это не просто продукты — это забота и поддержка наших защитников, которые выполняют сложные задачи вдали от дома. Свежий картофель — основа сытного питания, и мы рады, что можем помочь. Благодарим Федеральный исследовательский центр картофеля имени А. Г. Лорха за отзывчивость и вклад в общее дело», — отметили в Управлении по работе с ветеранами специальной военной операции.

Гуманитарный груз уже отправлен по назначению.