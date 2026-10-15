Средства ПВО сбили 166 украинских БПЛА над Россией за ночь
Силы противовоздушной обороны сбили 166 украинских беспилотников над регионами России прошедшей ночью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 166 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в министерстве.
БПЛА ликвидировали в Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Рязанской, Орловской и Нижегородской областях, под Воронежем, Липецком, Тамбовом, и Ростовом-на-Дону.
Также силы ПВО отразили атаку на Московский регион, Краснодарский край и Республику Крым.
В Рязани из-за беспилотной опасности закрыли школы и детские сады.
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