ВС России уничтожили инфраструктурный объект в порту Южный
Российские военные уничтожили объект транспортной инфраструктуры в порту Южный Одесской области, который использовали в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Также на переходе морем поразили «сухогруз», доставлявший в порт Одесса имущество военного и двойного назначения.
Удары по целям нанесли беспилотными летательными аппаратами.
Минувшей ночью российские войска атаковали инфраструктуру порта Измаил в Одесской области, задействованную для снабжения ВСУ. Также поразили два морских судна, перевозивших военные грузы. Накануне ВС России поразили транспортно-логистический узел «Эпицентр» ВСУ в Хмельницком.
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