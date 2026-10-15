360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    ВС России уничтожили инфраструктурный объект в порту Южный

    Фото: РИА «Новости»

    Российские военные уничтожили объект транспортной инфраструктуры в порту Южный Одесской области, который использовали в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    Также на переходе морем поразили «сухогруз», доставлявший в порт Одесса имущество военного и двойного назначения.

    Удары по целям нанесли беспилотными летательными аппаратами.

    Минувшей ночью российские войска атаковали инфраструктуру порта Измаил в Одесской области, задействованную для снабжения ВСУ. Также поразили два морских судна, перевозивших военные грузы. Накануне ВС России поразили транспортно-логистический узел «Эпицентр» ВСУ в Хмельницком.

    Читайте также

    Российские бойцы нашли позицию ВСУ по гулу генератора

    «Бывает, сутками не спишь». Боец рассказал о напряженной службе военнослужащих в зоне СВО

    При отражении массированной атаки на Рязанский НПЗ сбили 4 ракеты «Фламинго»

    Российские бойцы нашли позицию ВСУ по гулу генератора

    «Бывает, сутками не спишь». Боец рассказал о напряженной службе военнослужащих в зоне СВО

    При отражении массированной атаки на Рязанский НПЗ сбили 4 ракеты «Фламинго»