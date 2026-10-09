Школу адаптивного картинга для ветеранов СВО открыли в Подольске
В Подольске при поддержке Губернатора Андрея Воробьева открыли школу адаптивного картинга для ветеранов СВО, первую в Подмосковье. Для округа большая честь стать площадкой такого важного проекта.
Адаптивный картинг — это современная методика ранней реабилитации, которая помогает восстанавливать физические навыки, снижать тревожность и возвращать уверенность в собственных силах. На трассу вышли две команды по шесть участников. Для каждого заезд стал возможностью испытать себя и получить новые эмоции.
«Наша задача на местах — сделать так, чтобы эта помощь была доступна каждому ветерану и его семье. Спасибо всем, кто сделал возможным открытие школы в Подольске. Для Подольска важно быть частью такой работы. Наш округ всегда рядом с теми, кто защищал и защищает нашу страну, и мы будем подтверждать это конкретными делами», — отметил глава муниципалитета Григорий Артамонов.