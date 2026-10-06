Более 80 участников СВО получили гуманитарную помощь из Лобни

Руководитель Центра поддержки участников СВО и их семей Дарья Косых вернулась из очередной поездки на передовую. Она передала военнослужащим адресную помощь.

Дарья отметила, как важно бойцам получать весточки из дома и с какими эмоциями они их встречают.

Она также передала главе округа Анне Кротовой благодарность от военнослужащих 217-го гвардейского парашютно-десантного полка. Анна Кротова назвала эту благодарность общей — адресованной каждому, кто участвует в сборе и доставке помощи, поддерживает бойцов и их семьи.

Глава муниципалитета поблагодарила Дарью, команду Центра, волонтеров и всех неравнодушных жителей и отметила, что работа будет продолжаться.

Центр поддержки участников СВО и их семей в Лобне временно располагается по адресу: улица Ленина, дом № 19к2, в связи с капитальным ремонтом в доме № 13к2 на улице Мирной.

Учреждение координирует сбор и отправку гуманитарной помощи, а также оказывает поддержку военнослужащим и их близким.