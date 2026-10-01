Фейк: мощи Дмитрия Донского потеряли во фронтовой зоне

В Сети стали появляться сообщения о том, что мощи Дмитрия Донского якобы потеряли в зоне спецоперации. Эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

В нескольких телеграм-каналах появились посты о том, что на Лиманском направлении в зоне СВО якобы оказалась утеряна часть мощей святого Дмитрия Донского. В качестве доказательства авторы текста приложили скриншот с ресурса «Кремлевская табакерка», где говорилось, что данные об утрате поступили от некоего «источника в Церкви».

Правда

Канал, на который они ссылались, получил известность благодаря непроверяемым «инсайдам». В том же посте «инсайдеры» отметили, что в Кремле якобы не поверили и считают, что РПЦ сама выдумала потерю, чтобы объяснить, почему мощи «не помогли на фронте». Эта версия больше похожа на сатирический сюжет, чем на проверенный факт.

360.ru неоднократно уже опровергал фейки, которые под видом проверенных данных публикует «Кремлевская табакерка».

В 2024 году российская хакерская группировка RaHDIt сообщила, что этот канал входит в число ресурсов, которыми управляет украинский ЦИПсО. Взломщики подтвердили, что администраторы однажды по ошибке опубликовали в самом канале сообщения на украинском языке, предназначавшиеся для рабочего чата.

В РПЦ информацию об утере части мощей Дмитрия Донского опровергли. Заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с «Ведомостями» и РИА «Новости» назвал эти слухи злонамеренным вымыслом. Он уточнил, что фейки распространяют, «как можно предположить, с антицерковными намерениями».

Чаще всего посты о якобы потерянной части мощей пишут украинские СМИ и паблики, которые перевирают факты и говорят, что РПЦ признала утерю. Например, об этом написало издание «Хартыя’97».

Мощи князя Дмитрия Донского нашли в июле 2026 года во время реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. Специалисты обнаружили три саркофага в южной стене храма. В одной из находок были останки Донского.

Патриарх Кирилл 18 августа подтвердил, что мощи подлинные. Президент Владимир Путин 20 августа осмотрел раку со святыней в Архангельском соборе. С 7 сентября частицы мощей выставили для поклонения в храме Христа Спасителя. Тогда же стало известно, что ковчег планируют отправить в прифронтовые регионы для духовной поддержки местных жителей. Об этом сообщали «Ведомости».

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