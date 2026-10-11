Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву
Днем в воскресенье, 11 октября, силы ПВО Минобороны уничтожили два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал глава города.
Ранее стало известно, что за минувшую ночь средства противовоздушной обороны ликвидировали 479 БПЛА противника в небе над российскими регионами.
Дроны сбивали над Крымом, Краснодарским краем, Ростовской, Волгоградской, Самарской, Пензенской, Белгородской, Липецкой, Владимирской, Нижегородской и другими областями, а также над акваторией Черного моря.