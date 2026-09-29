Минобороны заявило об удержании позиций в Краматорском районе ДНР
Минобороны: ВС России удерживают позиции в Ямполе, Редкодубе и Новомихайловке
Подразделения группировки войск «Запад» уверенно удерживают позиции в Редкодубе, Ямполе, Новомихайловке и Новом Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило Минобороны.
«Российские войска продолжают удерживать позиции в населенном пункте Редкодуб Краматорского района ДНР», — заявили в министерстве.
Накануне Минобороны сообщило об освобождении Нововодяного в ДНР. Группировка «Севера» взяла под контроль Уланово в Сумской области.
До этого ВС России освободили 94 здания и ликвидировали свыше 30 боевиков ВСУ во время зачистки восточных и западных районов Доброполья. Задачу выполнили бойцы группировки войск «Центр».