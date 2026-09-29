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    Минобороны заявило об удержании позиций в Краматорском районе ДНР

    Минобороны: ВС России удерживают позиции в Ямполе, Редкодубе и Новомихайловке

    Фото: РИА «Новости»

    Подразделения группировки войск «Запад» уверенно удерживают позиции в Редкодубе, Ямполе, Новомихайловке и Новом Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило Минобороны.

    «Российские войска продолжают удерживать позиции в населенном пункте Редкодуб Краматорского района ДНР», — заявили в министерстве.

    Накануне Минобороны сообщило об освобождении Нововодяного в ДНР. Группировка «Севера» взяла под контроль Уланово в Сумской области.

    До этого ВС России освободили 94 здания и ликвидировали свыше 30 боевиков ВСУ во время зачистки восточных и западных районов Доброполья. Задачу выполнили бойцы группировки войск «Центр».