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    Бывший глава Google раскрыл преимущество российской системы «Рассвет»

    Экс-глава Google Шмидт: Россия благодаря «Рассвету» найдет цели по всей Украине

    Фото: РИА «Новости»

    Россия получит преимущество в украинском конфликте после полноценного запуска низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет». Такое мнение высказал бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт в эфире YouTube-канала журнала The Economist.

    По его словам, российская спутниковая сеть появится в 2027 году. Она похожа на Starlink.

    «Как только эта сеть будет развернута, ее будет практически невозможно заблокировать. Это означает, что Россия сможет выискивать свои цели по всей территории Украины», — сказал он.

    Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что необходимо набраться терпения и подождать, когда «Рассвет» заработает в полную силу. Уже в ближайшее время отечественная спутниковая система увеличит свою эффективность.

    В марте аэрокосмическая компания «Бюро 1440» вывела на орбиту 16 спутников группировки «Рассвет», а в июле совершила второй пакетный запуск.

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