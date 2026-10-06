Бывший глава Google раскрыл преимущество российской системы «Рассвет»

Россия получит преимущество в украинском конфликте после полноценного запуска низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет». Такое мнение высказал бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт в эфире YouTube-канала журнала The Economist .

По его словам, российская спутниковая сеть появится в 2027 году. Она похожа на Starlink.

«Как только эта сеть будет развернута, ее будет практически невозможно заблокировать. Это означает, что Россия сможет выискивать свои цели по всей территории Украины», — сказал он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что необходимо набраться терпения и подождать, когда «Рассвет» заработает в полную силу. Уже в ближайшее время отечественная спутниковая система увеличит свою эффективность.

В марте аэрокосмическая компания «Бюро 1440» вывела на орбиту 16 спутников группировки «Рассвет», а в июле совершила второй пакетный запуск.