Силы ПВО уничтожают вражеские беспилотники в небе над Невинномысском в Ставропольском крае. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем телеграм-канале .

По словам губернатора, над промышленной зоной Невинномысска военные уже сбили некоторое количество аппаратов.

Владимиров напомнил жителям, что к обломкам нельзя приближаться и снимать места падения. Режим беспилотной опасности действует по всему краю, губернатор призвал быть бдительными и осторожными.

Ранее Минобороны сообщило, что за предыдущую ночь, 25 ноября, дежурные силы ПВО уничтожили в небе над российскими регионами 305 украинских беспилотников самолетного типа.