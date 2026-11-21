Российский омбудсмен Яна Лантратова направит жалобу в Управление верховного комиссара ООН по правам человека после атаки ВСУ на поселок Юбилейное в Луганской Народной Республике. Об этом она сообщила в «Макс» .

Омбудсмен принесла искренние соболезнования семьям погибших. Она отметила, что намерена добиваться публичного осуждения со стороны ООН действий киевского режима, направленных против мирных граждан.

«Мы на связи, подключаемся по всем вопросам, в том числе лечения и реабилитации для тех, кому это необходимо. Обязательно направим гуманитарную помощь для пострадавших», — заявила Лантратова.

Кроме того, омбудсмен рассказала, что в поселке сейчас работает уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока. Для получения поддержки также действует горячая линия.

При ударе по ЛНР погибли шесть человек, среди которых 13-летняя девочка.