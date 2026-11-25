За прошедшую ночь дежурные силы ПВО уничтожили в небе над российскими регионами 305 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Дроны ликвидировали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской и Курской областями. Их также сбили в Нижегородской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областях и Краснодарском крае.

В ночь на 25 ноября ВС России в зоне проведения спецоперации поразили выпускающее комплектующие для БПЛА предприятие в Сновске, а также две электроподстанции, локомотивы с грузами для ВСУ и сухогруз.