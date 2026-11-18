В Солнечногорске представили проект «Связной — Солнечногорск». Он объединяет информацию о 36 мерах поддержки участников СВО и их семей на федеральном, областном и муниципальном уровнях.

Жители могут получить сведения о выплатах, льготах и социальной помощи. Среди доступных мер — медицинская помощь без очереди, льготы для детей при зачислении в детские сады и школы, бесплатное питание.

Проект также помогает с трудоустройством, отвечает на бытовые вопросы и знакомит с поддержкой Женского клуба «СВО».

«Наша задача — сделать помощь участникам СВО и их семьям понятной и доступной. В проекте собраны меры поддержки и контакты специалистов, чтобы жители могли быстро узнать, куда обратиться и какие документы подготовить», — отметил глава округа Константин Михальков.

Подробная информация о мерах поддержки и необходимых документах размещена на сайте проекта и в чат-боте в MAX.