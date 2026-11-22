Силы обороны Финляндии: за атакой БПЛА на судно в Финском заливе стоит Украина

Направлявшийся в Калининградскую область сухогруз в Финском заливе могли атаковать украинские беспилотники. Такую версию озвучил директор по связям с общественностью Сил обороны Финляндии Аки-Маури Хухтинен, сообщило издание Yle .

«Вероятно, за этим стоит Украина. Украина хочет найти российские экономические и военные объекты, которые она атакует и атаковала ранее», — сказал он.

Объяснить выбор цели Хухтинен не смог. Он заявил, что у Сил обороны Финляндии нет точной информации о причинах нападения на это конкретное судно.

Два беспилотника атаковали сухогруз 21 ноября в нейтральных водах Финского залива. Эвакуация не потребовалась.

В этот же день в Калининградской области, куда направлялось судно, сработала система оповещения о беспилотной опасности.