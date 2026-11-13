Федеральный проект поддержки жен участников СВО запустили в Наро-Фоминске

Социальный проект «ZА любовь» создан для женщин, которые остались одни с ребенком или ждут малыша, пока муж на передовой или пока от него нет вестей. Открытие прошло 11 ноября во дворце культуры «Созвездие».

Участницам помогают психологи, врачи и юристы, для них проходят образовательные программы и очные встречи, а для детей устраивают праздники. В первые месяцы после рождения ребенка оказывают и практическую заботу — например, услуги клининга или няни.

В Наро-Фоминске проект движется силами Юлии Шкановой и Алены Шкурко при поддержке администрации и депутатского корпуса.

В день открытия для детей подготовили анимационную программу и концерт, для мам — фуршет, фотозону и возможность поговорить с теми, кто понимает без слов.

Юлию Шканову в округе знают многие: она сама военнослужащая, ее супруг — Герой Донецкой Республики. Юлия реализовала здесь проекты «Жена героя» и «Китель Победы», благодаря которым супруги военнослужащих обрели крепкую связь и опору.

Участница проекта «Жена героя» Александра Шевелева рассказала, что когда она отправляла мужа на СВО, она еще не была беременна.

«Увидела, что идет набор, сразу решила участвовать. А в этом году у меня уже маленькая дочка, и я с радостью присоединилась к проекту „ZА любовь“», — добавила она.

Александра не только участница, но и благотворитель: она преподает вокал, на базе ее студии проходят мастер-классы для мам.

Юлия Солуянова, мама двух девочек и жена участника СВО, признается, что еще в 2023 году подружилась со многими девушками и не теряет с ними связь.

Проект «ZА любовь» — результат сотрудничества Ассоциации ветеранов СВО Московской области, благотворительного фонда «Забота» и организации «Вселенная Любви» при поддержке Министерства территориальной политики Московской области.

Он открыт для жен бойцов — беременных или с детьми до трех лет, чьи мужья на передовой или погибли, а также для семей, где защитник вернулся с тяжелыми травмами.