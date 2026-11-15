Системы противовоздушной обороны нейтрализовали ночью над регионами 533 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Аппараты перехватили в период с 20:00 до 08:00 по московскому времени. Атаки отразили в Татарстане, Краснодарском крае, над акваториями Азовского и Черного морей, в Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Ростовской, Липецкой областях.

Также военные сбили БПЛА под Саратовом, Тулой и Ульяновском.

Ночью массированной атаке подвергся Таганрог. В результате налета беспилотников погиб главный инженер электроподстанции, ранения получили трое мужчин и женщина. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил, что пострадал участок трассы Р-280 и четыре автомобиля. На 64-м километре перекрыли движение через мост, водители могут использовать объезд через Таганрог и село Покровское.

Также из-за атаки БПЛА получила повреждения электроподстанция, обслуживающая железную дорогу.