Российские войска днем атаковали электроподстанции в Харькове, Днепропетровской и Житомирской областях. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Энергетические объекты находились в Харькове, населенных пунктах Верхнеднепровское и Малин.

Под удар также попали два логистических центра в Одесской области. На объектах хранились и распределялись грузы для ВСУ. В Черном море целью ВС России стал сухогруз, перевозивший военное имущество. Судно атаковали, когда оно шло восточнее Одессы.

В Белой Церкви Киевской области российская армия ударила по терминалу «Новая почта», который задействовали для хранения грузов двойного назначения, поставляемых Западом ВСУ.

Также ВС России поразили в Зеленодольске теплоэлектростанцию, обеспечивавшую работу предприятий военной промышленности республики.

В ночь на 25 ноября российские средства противовоздушной обороны ликвидировали над регионами более 300 БПЛА. Налетам подверглись Краснодарский край, Воронежская, Брянская, Ростовская, Тамбовская и другие области.