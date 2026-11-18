В Солнечногорске 17 ноября прошла первая конференция Ассоциации ветеранов СВО и фонда «Защитники Отечества». На ней представили результаты работы по помощи защитникам Отечества и их близким.

Мероприятие началось с исполнения гимна России. В конференции приняли участие ветераны СВО и члены их семей, представители духовенства, волонтеры, почетные граждане Солнечногорска и общественных организаций.

С приветственным словом обратились вице-губернатор Московской области Мария Нагорная, первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Кирилл Лосунчуков, глава округа Константин Михальков и депутат Мособлдумы Александр Зарубин. Они вручили ветеранам государственные награды, а новые члены Ассоциации получили удостоверения.

«Спасибо сотрудникам центра, команде Ассоциации ветеранов СВО, волонтерам, предпринимателям и всем жителям, которые ежедневно включаются в эту работу. Наш общий приоритет — чтобы ни один защитник и ни одна семья не оставались со своими трудностями один на один», — подчеркнул Константин Михальков.

На конференции представили конкретные цифры: доставлено более 700 тонн грузов с начала года, решено более 1000 вопросов бойцов и их семей, проведено 167 приемов, 654 семьи получают регулярную помощь, 43 семьи получили помощь дровами, продуктами и в решении бытовых вопросов.

При поддержке Ассоциации работу нашли 14 ветеранов. Сергей Афонин работает водителем автобуса с протезом ноги и отмечен наградой конкурса «Защитники Отечества».

Продолжается поддержка бойцов в госпиталях: доставка вещей, помощь в протезировании и реабилитации. Организован выезд сотрудников МФЦ, чтобы бойцы могли решать вопросы с документами во время лечения.

Для детей из семей СВО провели 34 мероприятия. Женский клуб объединил 40 участниц. Отдельное внимание уделяется беременным женам военнослужащих в рамках проекта «Вселенная любви».

Ассоциация ветеранов СВО работает по адресу: улица Красная, дом 22А, торговый центр «Солнечный», первый этаж. Здесь можно получить гуманитарную и психологическую помощь, юридическое сопровождение и помощь в бытовых вопросах.